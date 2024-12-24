Власти Кубани рассказали, как утилизируют загрязненный мазутом песок

Власти Краснодарского края разъяснили, как утилизируют загрязненный нефтепродуктами песок после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Пошаговые действия объяснили в оперштабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Сначала нефтесодержащий грунт собирают вручную лопатами или с помощью техники, рассказывают власти. Мешки с загрязненным песком помещают в ковши погрузчиков, которые увозят их с береговой линии и сгружают в самосвалы.

Спецтехника доставляет грунт для хранения, переработки и обезвреживания предприятиям, которые имеют лицензию на утилизацию отходов 1-4 классов опасности. Там отходы складируют на специальных бетонированных и гидроизолированных площадках, чтобы исключить попадание в почву загрязняющих веществ. Как поясняют власти, нефтесодержащий грунт подвергают термической и химической обработке, после которой останется только инертный материал. Его, как пишет оперштаб, можно использовать для технических нужд.

Мазут, который вынесло штормом на кубанское побережье после крушения танкеров в Керченском проливе, ежедневно собирают на пляжах около 10 тыс. человек и более 350 единиц техники.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Татьяна Ручкина