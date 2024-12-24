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Аэропорт Сочи внедрил отечественную IT-систему

Аэропорт Сочи завершил переход на новую систему автоматизации управления сервисом под названием Итилиум, заменив американское решение в рамках проекта по импортозамещению. Это нововведение направлено на улучшение работы аэропорта, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Обновления помогают быстрее и качественнее реагировать на запросы и инциденты. Сотрудники аэропорта смогут оперативнее решать такие ситуации, как сбои в программе на стойке регистрации, проблемы с механизмами приема багажа или переполненные урны. В результате значительно увеличится скорость обслуживания клиентов.

Отечественная многоуровневая экосистема также станет полезна и сотрудникам аэропорта. Нововведение позволит собирать, обрабатывать и отслеживать данные по запросам, улучшая взаимодействие между различными службами. Работники смогут получать информацию о статусах своих обращений, а также отслеживать историю выполненных работ. Система оценки и повышения качества бизнес-процессов поможет контролировать время и качество исполнения заявок, а также управлять деятельностью служб на основе точных данных и отчетов.

В цифрах это выглядит следующим образом: более 2 тыс. сотрудников холдинга «Аэродинамика» могут регистрировать обращения через портал, а 190 исполнителей, в том числе работники эксплуатационных служб, обрабатывают эти запросы. В системе воздушной гавани Сочи зарегистрировали более 31 тыс. объектов обслуживания, что обеспечивает комплексное покрытие нужд аэропорта.

«Ъ-Сочи» писал, что в преддверии новогодних праздников Международный аэропорт Сочи украсили декорациями из переработанных материалов. В общей сложности для оформления использовали 300 кг картона.

Мария Удовик

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