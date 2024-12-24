Пострадавшую от пожара школу в Тбилисском районе откроют в апреле 2025 года

В Тбилисском районе школу, которая во время строительства пострадала из-за пожара, планируют открыть в апреле 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На совещании, посвященном итогам «Прямой линии», Вениамин Кондратьев дал указание держать на особом контроле строительство социальных объектов в Краснодарском крае. В частности, речь шла о школе в станице Тбилисской, которая пострадала от пожара во время строительства. По словам главы региона, для людей важен конечный результат: открытие школ и детских садов должно произойти в запланированные сроки, и любые их сдвиги недопустимы.

«Исполнительская дисциплина на первом плане, об этих объектах просили жители, и мы не можем их подвести»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Летом в строящейся школе в станице Тбилисской произошел пожар, в результате которого загорелась кровля. Сейчас крышу восстановили, а здание планируют достроить до конца года. В начале 2025 года школа пройдет процедуру лицензирования.

Одним из наиболее важных соцобъектов на Кубани является детский сад в станице Новокорсунской Тимашевского района, который должны были построить до конца 2024 года. По словам главы муниципалитета Андрея Палия, подрядчик показывает динамику — 80% готовности стен, также построен водопровод. 30 мая объект будет полностью готов, за два месяца его передадут в эксплуатацию.

На совещании также обсудили строительство казачьей школы в станице Гостагаевской, расположенной в Анапе. Новое учебное заведение, рассчитанное более чем на 1,5 тыс. мест, планируется возвести на улице Советской. Работы будут проводиться в рамках программы «Развитие общественной инфраструктуры». В здании разместят бассейн, мастерские по обработке металла и дерева, студия хореографии, музей и лаборатория 3D-моделирования. На территории комплекса появится физкультурно-спортивная зона, включающая футбольное поле, беговые дорожки, полосу препятствий, универсальную площадку и зону отдыха. Как сообщили в краевом департаменте строительства, сейчас проект проходит экспертизу. Его реализацию планируют начать в 2025 году.

Алина Зорина