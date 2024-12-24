Цена на газ в Татарстане вырастет с июля 2025 года
Госкомитет Татарстана по тарифам подготовил проект постановления об увеличении розничной цены на природный газ на 94 копейки. Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту, стоимость кубометра газа для населения повысится с 7,47 до 8,41 руб.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении тарифов на коммунальные услуги в республике. С 1 июля оплата ЖКУ в крупных городах, таких как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма, Иннополис, Елабуга, Зеленодольск и других, вырастет на 22,3%. В других муниципальных образованиях тарифы на коммунальные услуги увеличатся на 17,5%.