Автослесарю в Шахунье ужесточили меру пресечения по делу о стрельбе в клиента

Суд изменил меру пресечения автослесарю, которого обвиняют в покушении на убийство клиента, в Шахунье Нижегородской области, сообщили в пресс-службе суда 24 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», конфликт между фигурантами произошел 6 декабря в гараже на улице Пархоменко. Причиной стал некачественный ремонт автомобиля потерпевшего. Следствие полагает, что обвиняемый выстрелил в голову жертве из пневматического пистолета. Вину он признал в полном объеме и был отправлен под домашний арест.

Однако обвиняемый нарушил условия домашнего ареста, поэтому суд решил заключить его под стражу до 8 февраля 2025 года включительно.

Галина Шамберина