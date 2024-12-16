Автослесарь выстрелил в клиента из-за конфликта о ремонте автомобиля в Шахунье

Жителя Шахуньи Нижегородской области обвиняют покушении на убийство клиента. По информации регионального ГУ МВД, фигурант выстрелил в голову жертве из пневматического пистолета.

По версии следствия, конфликт произошел 6 декабря в гараже на улице Пархоменко. Причиной стал некачественный ремонт автомобиля потерпевшего. 49-летнего обвиняемого отправили под домашний арест, вину он признал в полном объеме.

В пресс-службе полиции уточнили, что на него также составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Галина Шамберина