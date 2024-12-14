В Екатеринбурге полицейские провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сотрудники городского УМВД провели профилактический рейд «Улица» по соблюдению миграционного законодательства и стабилизации оперативной обстановки. Как сообщили в telegram-канале УМВД, в отношении четырех мигрантов были составлены административные протоколы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал УМВД по Екатеринбургу Фото: Telegram-канал УМВД по Екатеринбургу

«За время операции сотрудниками полиции проверено 78 иностранных граждан, из них выявлено 4 нарушителя миграционного законодательства РФ», — говорится в сообщении с уточнением, что в отношении них были составлены протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоаП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ).

Кроме того, по результатам рейда, полицейские составили девять протоколов за распитие алкоголя в запрещенных местах, один за употребление наркотиков и 28 по линии безопасности дорожного движения. Шесть подростков были доставлены в дежурную часть из-за того, что находились на улице после 22.00 без сопровождения взрослых.

Мария Шараева