Обвиняемого в покушении на убийство знакомой арестовали на два месяца в Сочи

Центральный районный суд Сочи вынес решение по делу сочинца, которого обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По материалам дела, 20 декабря 2024 года обвиняемый незаконно проник в квартиру своей бывшей сожительницы, где нанес ей множественные удары руками и ключом от замка зажигания своего автомобиля. В результате нападения женщина получила серьезные травмы, в том числе потерю глаза. Нападение не завершилось убийством из-за сопротивлению потерпевшей.

После рассмотрения всех обстоятельств дела суд пришел к выводу о необходимости применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый будет находиться под арестом два месяца.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсинском районе возбудили дело об убийстве и покушении на двойное убийство. Обвиняемый нанес кухонным ножом смертельный удар в шею 50-летнему хозяину дома, а также нанес тяжелые ранения 45-летней сожительнице пострадавшего, ударив ее в грудь и шею.

Мария Удовик