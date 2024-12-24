Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в новогоднюю ночь и на Рождество на Кубани

В новогоднюю ночь в Краснодарском крае ожидается температура воздуха около нуля градусов, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

«Особых сюрпризов погода в Краснодарском крае не преподнесет. До 31 декабря в регионе будет прохладно, столбики термометров будут показывать +1…6 градусов, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. На побережье на два градуса теплее. В новогоднюю ночь ожидается около нуля градусов, но уже в первый день нового года ожидается потепление. С 1 января температура воздуха начнет интенсивно расти до +10…13 градусов, в южной части — до +15 »,— рассказал метеоролог.

Теплая погода продержится до 5 января 2025 года, пока на юге не сформируется мощный циклон, которые принесет осадки и скачки температуры. На Рождество в регионе прогнозируются сильные осадки и похолодание, в горах пойдет снег, мокрый снег ожидается в степной части. С 7 января температура воздуха на Кубани начнет понижаться.

Наталья Решетняк