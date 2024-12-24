Тарпищев: в 2025 году Мирра Андреева может войти в первую десятку WTA

Россиянка Мирра Андреева может войти в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) уже в следующем году, считает президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев. По мнению тренера, Андреева должна оттачивать все игровые элементы, чтобы побеждать на больших соревнованиях. В минувшем сезоне теннисистке удалось дойти до полуфинала Roland Garros и выиграть первый турнир WTA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Мирра Андреева

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Андреева исповедует комбинационный стиль. Чтобы выигрывать большие турниры в ее манере, все элементы игры должны быть одинаково хороши, а этого нет. Мобилизация нервной системы у Мирры на хорошем уровне. Она выдерживает затяжные перестрелки на задней линии. Но если не совершенствоваться, то произойдет откат назад. В матчах против теннисисток, которых Андреева по идее должна побеждать, она начнет держаться за результат, не имея в запасе каких-то новых ходов, а соперницы поймут, что надо делать. Подобных примеров можно привести множество»,— заметил господин Тарпищев.

Подробности читайте в интервью «Ъ» с Шамилем Тарпищевым.