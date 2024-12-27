Мессенджеры призвали к порядку

Роскомнадзор 13 декабря вынес решение о блокировке в России мессенджера Viber (Viber Media). Поводом стало «нарушение требований российского законодательства к организаторам распространения информации». По данным Mediascope, Viber занимал третье место по популярности у россиян, уступая лишь WhatsApp (принадлежит внесенной в перечень экстремистов Meta) и Telegram.

WhatsApp 20 декабря Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации, как и приложение для звонков Skype. Теперь компании обязаны в течение года хранить информацию пользователей, а также по запросу передавать ее правоохранительным органам либо могут быть тоже заблокированы.