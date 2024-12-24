В Таганроге при атаках БПЛА двери убежищ будут открываться автоматически

Убежища в многоквартирных домах Таганрога повторно обследуют после жалоб граждан — проверку проведут в ближайшее время. В своем Telegram-канале глава приморского города Светлана Камбулова написала, что во время вчерашней атаки беспилотников не все двери укрытий были открыты своевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

По ее словам, руководители ТСЖ и управляющих компаний «не все осознают свою ответственность». Этот вопрос госпожа Камбулова подняла на рабочем совещании, которое прошло в присутствии городского прокурора.

Кроме того, глава администрации Таганрога напомнила, что УК «СЭС» уже занимается установкой в зданиях «умных домофонов», которые будут автоматически открывать укрытия во время срабатывания сигнала воздушной тревоги. Это поможет снизить влияние человеческого фактора.

Накануне вечером в Таганроге звучала сирена. За ночь над Ростовской областью были уничтожены девять БПЛА.

Дмитрий Ковалевский