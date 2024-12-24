РЭЦ открыл в Китае первые розничные магазины с товарами из России

Товарооборот России с дружественными странами за последние два года вырос более чем на 50%, рассказала «Ъ» генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. При этом несмотря на сосредоточение российского экспорта в дружественных странах, доля поставок в недружественные государства все еще составляет около 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Одним из ключевых направлений российского экспорта гендиректор РЭЦ назвала Китай. «Например, КНР — первая страна, где после проведения фестивалей-ярмарок "Сделано в России" местные дистрибьюторы открывают флагманские магазины, которые торгуют российской продукцией в розницу. Зонтичным брендом "Сделано в России" они пользуются по принципу франшизы»,— отметила Вероника Никишина.

Помимо Китая, экспорт также растет в страны СНГ. Поставки во многие страны Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки пока ограничены, но бизнес начинает осваивать и эти рынки, где темпы роста экспорта достигают двузначных значений. РЭЦ планирует расширить сеть зарубежных представительств, открыв офисы в ОАЭ, Индонезии, Таиланде и Бразилии. Также в этих странах рассматривается возможность проведения ярмарок-фестивалей «Сделано в России», подобных тем, что уже проводятся в Китае.

Подробнее читайте в интервью Вероники Никишиной «Ъ», которое будет опубликовано позже.