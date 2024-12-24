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В Китае запустили фестивали-ярмарки «Сделано в России»

Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина рассказала «Ъ» о запуске в Китае фестивалей-ярмарок в рамках программы «Сделано в России» по поддержке российского бизнеса. По ее словам, такой формат предусматривает привлечение как бизнес-партнеров, так и обычных покупателей.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Она отметила, что за время существование РЭЦ были разработаны различные меры поддержки российского бизнеса. Выставки и ярмарки стали одним из самых действенных инструментов. С 2019 года в таких мероприятиях под национальным брендом «Сделано в России» поучаствовало более 5,2 тыс. компаний. Они заключили контракты на общую сумму более 100 млрд руб.

«В 2022 году мы впервые стали работать в ЮАР и в Саудовской Аравии. В 2023-м — в Алжире, Мьянме и Нигерии, в 2024-м открыли для экспортеров рынки Индонезии, Монголии и Омана»,— сообщила госпожа Никишина.

При этом после завершения мероприятий формата B2B многие компании теряли контакт с потенциальными партнерами. Для решений этой проблемы РЭЦ запустил программу фестивалей-ярмарок «Сделано в России», которая включает розничные продажи и привлекает обычных покупателей, позволяя компаниям оценить спрос на свою продукцию. Формат реализуется в Китае и вызывает интерес у бизнеса.

Подробнее читайте в интервью Вероники Никишиной «Ъ», которое будет опубликовано позже.

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