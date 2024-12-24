Инвестиции в курортную недвижимость Сочи в 2024 году: стабильность, надежность, премиальное качество

Инвестиции в недвижимость Сочи в 2024 году показали тенденцию к стабильному и высокому росту. По данным аналитического центра Macon, одними из наиболее выгодных сейчас являются сегменты элит, а также бизнес и премиум.

Так, в 2022 году средневзвешенная стоимость недвижимости класса бизнес и премиум в Сочи составила 596 тыс. рублей за м2, а в 2023 году – уже 707 тыс. рублей за м2 (рост 19%), сообщают эксперты. При этом за 10 месяцев 2024 года данный показатель составил 857 тыс. руб. за м2, продемонстрировав увеличение на 21% по сравнению с 2023 годом.

Что касается элит-сегмента недвижимости, то там динамика роста стоимости еще выше. Если в 2023 году цены здесь составляли 1 438 тыс. рублей за м2, то за 10 месяцев 2024 года рост составил 52% — до 2 182 тыс. рублей за м2.

«Важно также отметить стабильность числа сделок по покупке недвижимости в отелях и инвест-отелях Сочи. Данный сегмент практически не подвержен влиянию изменения программ ипотеки с господдержкой. По данным Macon, в 2022 году в отелях и инвест-отелях Сочи было заключено 0,9 тыс. сделок, в 2023-м — уже 2,1 тыс. А за 9 месяцев 2024 года динамика сопоставима с прошлым годом. Мы видим, что спрос на премиальную недвижимость в отелях и инвест-отелях Сочи является долгосрочным трендом. В таких условиях важно предложить покупателям инвестиционно-привлекательные проекты», — отметила заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Анна Сапегина.

Один из таких проектов — гостиничный комплекс «Нескучный сад», который реализует в Сочи «Неометрия». В нем сделана ставка на WOW-эффект с первого взгляда. Здесь все исключительного качества, ориентированное на самую взыскательную аудиторию Люди хотят не просто арендовать номер, а получить впечатления, эмоции: от восхитительного вида на море, от SPA, экосервиса, от бионических арт-объектов.

Например, гостиничный комплекс имеет два бассейна с подогревом площадью 720 м2 — самые большие в Сочи. Также здесь предусмотрены многоуровневые парящие променады на 1,3 гектарах с видами, которые никого не оставят равнодушными.

Номера также удивят гостей высочайшим уровнем комфорта. В санузлах здесь установлены смарт-зеркала, которые работают по принципу смарт ТВ, двери покрыты самовосстанавливающимся составом, который позволяет моментально убирать мелкие царапины, а для кроватей компания «Аскона» создала специальную типологию матрасов и подушек, обеспечивающих максимально комфортный сон.

То, как будут выглядеть номера после завершения строительства, можно посмотреть в шоуруме гостиничного комплекса, который расположился непосредственно на стройплощадке отеля по адресу: Сочи, ул. Ленина 280А.

Учитывая востребованность недвижимости премиум-сегмента на рынке и то, в каком исполнении будет реализован ГК «Нескучный сад», эксперты рынка уже несколько раз называли его лучшим объектом для инвестиций. Именно с такой формулировкой гостиничный комплекс победил в номинации «Строительство и девелопмент» на XIII Международной премии «Эксперт года», которую ежегодно проводит медиахолдинг «Эксперт». Также в 2024 году ГК «Нескучный сад» стал финалистом в номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект ЮФО» премии Urban Awards. А в 2023 году в Москве на премии «Рекорды рынка недвижимости» отель победил в номинации «Лучший объект для инвестиций».

Застройщик: ООО СЗ «ЗЕЛЕНАЯ ГОРКА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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