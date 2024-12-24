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За 2024 год СвЖД обновила более 430 км железнодорожных путей

Свердловская железная дорога (СвЖД) обновила более 431,7 км пути на Транссибе и рокадных направлениях: в Свердловской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Пермском крае за 2024 год. Также было заменено 234 стрелочных перевода, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, сезон путевых работ продолжался с апреля до конца ноября. Капитальный ремонт, который предусматривал очистку и выравнивание земляного полотна, замену рельсошпальной решетки, СвЖД выполнила на участках общей протяженностью 283,4 км. На 69 км из них был впервые уложен бесстыковой «бархатный» путь, в том числе на таких перегонах, как Аппаратная — Березит, Ляля — Богословский, Лая — Сан-Донато и другие. В результате протяженность бесстыкового пути на СвЖД выросла до 71,5% всех главных путей.

На 119,3 км заменили шпалы, рельсы и скрепления, очистили щебеночный балласт и выправили пути. В рамках планово-профилактических работ обновлено 29 км пути.

Помимо этого, СвЖД обновила семь объектов, в частности, заменены пролетные строения ж/д мостов на перегонах Березники-Сортировочные — Заполье-Уральское, Бойцы — Билимбай и станции Вогулка, а также элементы ж/д моста на перегоне Сылва — Комарихинская.

Как уточнили в СвЖД, ремонтные работы будут продолжены летом 2025 года.

Анастасия Таначева

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