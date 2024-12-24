Прокуратура начала проверку после отравления девяти младенцев в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области начала проверку после отравления девяти младенцев в возрасте 10-11 месяцев во время детского утренника в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин, приведших к обращению 9 детей за медицинской помощью. Проведение эпидемиологического расследования, организованного подразделением Роспотребнадзора, взято органами прокуратуры на контроль», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», инцидент произошел 20 декабря, когда сообщество родителей «Январяшки» организовало мероприятие в студии праздника для своих детей. Еда для младенцев была заказана в службе доставки, в частности запеченный картофель, тарталетки с курицей и сэндвичи. Всего на празднике присутствовали 24 ребенка и 27 взрослых.

Спустя два дня после мероприятия девять младенцев были госпитализированы с рвотой, повышенной температурой тела и жидким стулом. У них была диагностирована норовирусная инфекция второго типа. Кроме того, при проведении эпидрасследования специалисты установили, что утренник посетила мама с ребенком, которая за день до мероприятия обращалась за медпомощью из-за симптомов норовируса у младенца.

Мария Шараева