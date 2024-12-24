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«Организатор перевозок Челябинской области» требует с «ЧелябГЭТа» 287 млн рублей

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» подал иск к ООО «ЧелябГЭТ» о взыскании 287,1 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

На данный момент заявление не приняли к производству. Категория дела — экономический спор по гражданским правоотношениям.

«Организатором перевозок Челябинской области» владеет региональное министерство дорожного хозяйства, ООО «ЧелябГЭТ» принадлежит комитету по управлению имуществом и земельным отношениям областного центра. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 24 декабря на портале госзакупок разместили контракт между этими организациями на капитальный ремонт трамвайных путей возле парка имени Валентины Терешковой стоимостью 106,1 млн руб.

Виталина Ярховска

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