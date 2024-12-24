«ЧелябГЭТ» отремонтирует трамвайные пути возле парка имени Терешковой

ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заключил контракт с ООО «ЧелябГЭТ» на капитальный ремонт трамвайных путей по улице Горького от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина, возле парка имени Валентины Терешковой. Работы оценили в 106,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Капремонт должен продлиться до середины октября 2025 года. На это время будет ограничено движение трамваев. Подрядчику необходимо полностью заменить пути, в контракт не входит монтаж элементов благоустройства поблизости.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЧелябГЭТ» зарегистрировано в 2017 году. Головной компанией является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Директор — Дмитрий Усачев. Выручка за 2023 год ставила 2,6 млрд руб., убыток — 15,8 млн руб.

Виталина Ярховска