«Кремлевский сервиз решен в так называемом византийском стиле»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какими предметами пополнилась музейная коллекция Эрмитажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа

В Государственном Эрмитаже существует давняя традиция — в конце каждого года представлять на выставках лучшие предметы, пополнившие за прошедший период музейную коллекцию. Начиная с 27 декабря по 12 января следующего года в Зимнем дворце, в самом, пожалуй, главном его зале — Георгиевском — будет проводиться такая выставка. Она носит название «Фарфоровые тарелки с российскими двуглавыми орлами из Кремлевского сервиза. Дар Екатерины Павловны Бородиной».

Кремлевский сервиз был создан на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге (ИФЗ) в 1837-1838 годах, в эпоху Николая I, и предназначался специально для Большого Кремлевского дворца в Москве. Его, как бы сейчас сказали, «дизайн» разработал Федор Солнцев — известный русский архитектор и археолог. Сервиз решен в так называемом византийском стиле — это отражало имперскую идеологию, заложенную в самой сути проекта Кремлевского дворца. В собрании Эрмитажа до сей поры предметов из этого значительного для истории фарфора комплекта не было.

Слово российскому предпринимателю, коллекционеру и благотворителю Екатерине Бородиной: «Сначала я не собиралась становиться коллекционером. Мне просто нравились красивые и изящные вещи, нравилось дарить их людям. Постепенно у моей уже ставшей весьма значительной коллекции появилась цель: фарфор как прекрасный повод и возможность узнать историю своей страны. Приобретая на мировых аукционных площадках произведения русских мастеров, я чувствовала, что возвращаю их на родину. Судьба отдельных сервизов сама по себе представляет огромный интерес. Моя особая гордость — так называемый Кремлевский сервиз, большое число предметов из которого мне удалось собрать и привезти в Россию».

К открытию выставки приурочен выход в свет монографии Ирины Багдасаровой «Фарфор российских императоров XVIII—начала XX века. Из коллекции Екатерины Бородиной. Избранное». Это строго научное 400-страничное издание, имеющее еще и великолепное художественное качество. Здесь впервые публикуется и вводится в научный оборот около 250 интереснейших фарфоровых изделий ИФЗ, а также Берлинской и Мейсенской мануфактур. В издание помимо научных статей и полного каталога собрания Бородиной также включен марочник российского фарфора в хронологическом порядке, начиная с эпохи Екатерины II.

Дмитрий Буткевич