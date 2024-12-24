В 2025 году Китай выпустит гособлигации на рекордные $411 млрд

По данным агентства Reuters, ссылающегося на два неназванных источника, власти КНР согласовали на следующий год выпуск государственных облигаций на сумму 3 трлн юаней ($411 млрд). Это станет крупнейшим для страны выпуском долговых обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Эмиссия пройдет в рамках мер стимулирования экономики, которая до сих пор не может в полной мере восстановиться от пандемии COVID-19 и связанных с ней жестких ограничительных мер, принимавшихся в Китае. Источники Reuters отмечают, что средства, вырученные правительством КНР от продажи государственных облигаций, пойдут на финансирование программ по модернизации оборудования промышленных предприятий, инвестиции в высокие технологии и другие инновационные отрасли.

В текущем году власти уже выпустили гособлигации на 1 трлн юаней ($137 млрд), однако этого оказалось недостаточно для заметного оживления экономики. С начала года госдолг КНР увеличился на 12%, составив почти $4,3 трлн, или около 24% от ВВП страны. С учетом внутреннего долга и задолженностей региональных властей общий долг в КНР составляет около $16,5 трлн, что вдвое больше, чем в 2019 году.

Евгений Хвостик