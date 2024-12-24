Организаторы Ural Music Night и «Ночи танца» получили многомиллионные гранты

11-й международный музыкальный фестиваль Уральская ночь музыки — Ural Music Night получил президентский грант в размере 31,1 млн руб. Как указано на сайте Президентского фонда культурных инициатив, общая сумма расходов на реализацию проекта составляет 118,5 млн руб., софинансирование покрывает 87,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В обосновании проекта говорится, что Ural Music Night – это мультижанровый фестиваль, творческая концепция которого затрагивает несколько тематических направлений конкурса: «Нация созидателей», «Культурный код», «Молодые лидеры», «Место силы» и «Мы вместе» (отдельное внимание уделяется интеграции Донбасса и освобожденных территорий в единое культурно-образовательное, просветительское и цивилизационное пространство).

В 2024 году фестиваль посетили более 380 тыс. гостей, 2,5 тыс. музыкантов выступили более чем на 100 сценах, онлайн-трансляцию посмотрели более 7,4 млн. человек из 36 стран.

Также 698 тыс. руб. получила академия Ural Music Volunteer Crew для талантливых волонтеров. Проектом, как и Ural Music Night, занимается компания Евгения Горенбурга. Еще 6,9 млн руб. получил проект «Ночь танца 2025». Цель данного проекта – знакомство широкой аудитории зрителей с российскими танцевальными коллективами, повышение их уровня популярности в молодежной аудитории, развитие позитивного культурного имиджа России за рубежом. Проектом занимается компания Евгения Горенбурга.

«Синара Центр» получил грант на 4,8 млн руб. на Первый Уральский большой международный фестиваль хорового искусства «Пасха Велия». Целью проекта – возродить и популяризировать русскую хоровую культуру среди всех поколений.

Региональный фестиваль «Дни архитектурного наследия. Екатеринбург 2025» получил грант в размере 1,9 млн руб. Союз болельщиков Урала получил 419 тыс. руб. на проект «Спорт в музыке, музыка в спорте – Квартирник ФАНАтека».

Как указано на сайте фонда, всего 1016 проектов стали победителями 13 конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Общую сумму грантов составит 5,7 млрд руб.

Напомним, декан факультета журналистики УрФУ Иван Некрасов также получил президентский грант на 999 тыс. руб. на создание «Фабрики сказок».