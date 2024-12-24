Ярославский анклав обеспечат продуктами

В деревню Михальково Ярославской области продукты питания и воду будут привозить еженедельно. Об этом сообщили в прокуратуре по итогам проведенной проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча прокурора с жителями деревни

Фото: Прокуратура Ярославской области Встреча прокурора с жителями деревни

Фото: Прокуратура Ярославской области

Напомним, что деревня расположена на полуострове в северной части Рыбинского водохранилища, в ней проживают 30 человек. Там закрылись все магазины, и жители лишились возможности купить продукты. В рамках проверки на месте побывала прокурор Брейтовского района Светлана Смирнова.

Ведомством установлено, что орган местного самоуправления ненадлежащим образом исполнял обязанности по водоснабжению населения и несвоевременно создал условия для обеспечения жителей продуктами питания. Итогом проверки стало внесение главе Брейтовского района представления об устранении нарушений и привлечении к ответственности должностных лиц.

«После вмешательства прокуратуры органом местного самоуправления разработан график еженедельного подвоза местным жителям продуктов и бутилированной воды, организован сбор на постоянной основе соответствующих заявок»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство области решает вопрос о выделении средств на поставку продуктов.

Алла Чижова