Прокуратура проверит снабжение водой и едой ярославского анклава

Прокуратура Брейтовского района начала проверку по информации о том, что жители деревни Михальково остались без продуктовых магазинов и возможности набрать воду. Об этом сообщили в ведомстве.

В соцсетях появилась информация, что в отдаленной деревне Михальково, расположенной на полуострове Рыбинского водохранилища, закрылись все продуктовые магазины, а колодцы с водой вышли из строя. В деревне проживает не более 30 человек, населенный пункт является анклавом региона внутри Вологодской области. Ближайший магазин находится в 25 км.

В администрации Брейтовского района 18 декабря заявили, что «проблема с обеспечением удаленных деревень Михальково и Захарино продуктами и необходимыми товарами решилась».

«Администрация района силами Брейтовского потребительского общества организовала для жителей автолавку, а с 2025 года деревни включат в государственную программу для получения субсидий на доставку»,— говорится в сообщении администрации.

Тем не менее 23 декабря прокуратура объявила о том, что проверит информацию о нарушении прав жителей деревни. Ведомство оценит, как органы местного самоуправления обеспечивали жителей водой, медикаментами, создавали условия для оказания медпомощи.

«Для уточнения обстоятельств и проведения встреч с жителями на место выехала прокурор Брейтовского района Светлана Смирнова. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова