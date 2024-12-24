Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о возрождении итальянского автомобильного бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: De Tomaso Фото: De Tomaso

Новость о том, что итальянский бренд De Tomaso начал наконец производить серийные автомобили, воспринимается скорее как рождественская сказка. Потому что история эта длится уже очень долго, и если случившееся правда, то это настоящее чудо. Марка была основана в 1959 году в городе Модена итальянским предпринимателем аргентинского происхождения Алехандро де Томазо. Сама местность подсказывала, что заниматься нужно именно автомобилями: до Маранелло, где уже набралась мировой славы компания Ferrari, всего 23 км, а до Сант-Агата-Болоньезе, где в 1963 году Ферруччо Ламборгини построил свой первый автомобиль, и того ближе.

De Tomaso свою первую машину для дорог общего пользования построила в 1963 году, до этого компания производила формульные болиды. Модель называлась Vallelunga, в честь гоночной трассы рядом с Римом. Но до столицы далеко, а конкуренты вот они, рядом. Алехандро удалось переманить изрядную часть специалистов Ferrari. Потом сюда из Lamborghini пришел на работу знаменитый инженер Джанпаоло Даллара. Одно время компании De Tomaso принадлежали такие знаковые активы, как кузовное ателье Ghia и даже марка Maserati. Стоит ли удивляться, что до конца XX века De Tomaso построила несколько автомобилей, ставших культовыми.

В 2003 Алехандро умер. Спустя год производство автомобилей было официально остановлено, и далее два десятка лет марка переходила из рук в руки, пока не обрела инвестора из КНР. Новый суперкар De Tomaso P72 внешне напоминает гоночный P70, который в середине 1960-х Алехандро де Томазо разработал совместно с Кэрроллом Шелби. Кузов P72 сделан из неокрашенного карбона, 5-литровый V8 развивает 750 л. с. Тяга, конечно же, передается на задние колеса. Из особенностей интерьера надо отметить кулису, которая сделана прозрачной, чтобы можно было наблюдать работу механизма переключения передач. Тираж модели составит всего 72 экземпляра, каждый автомобиль будет стоить около €1,6 млн.

Дмитрий Гронский