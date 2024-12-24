В Татарстане выросло число поставщиков, не выполняющих обязательства

В Республике Татарстан возросло количество поставщиков, которые не хотят выполнить свои обязательства. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель руководителя УФАС по Татарстану Алмаз Яфизов.

В этом году УФАС по Татарстану рассмотрело 280 обращений по недобросовестным поставщикам. Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», Алмаз Яфизов отметил, что в 2023 году было рассмотрено порядка 240 жалоб.

Поставщики не выполняют обязательства, не поставляют товары и не предпринимают попыток к исполнению договоров. Часто такие поставщики участвуют в закупках лишь для получения аванса, после чего прекращают общение с заказчиком.

Всего в реестр включено 133 поставщика (47,5%), из них 114 — по 44-ФЗ и 19 — по 223-ФЗ. Также было зафиксировано 112 односторонних отказов, 99 из которых относятся к 44-ФЗ, а 13 — к 223-ФЗ. Также был зафиксирован 21 случай уклонения от исполнения обязательств.

Наиболее частые обращения по недобросовестным поставщикам в 2024 году поступали из следующих сфер: ремонтно-строительные работы (28 обращений), медицина (18 обращений), охранные услуги (6 обращений), клининговые услуги (6 обращений), закупка товаров и услуг для удовлетворения повседневных нужд.

Влас Северин