В Башкирии пресекли работу компании из-за подозрения в финансировании ВСУ

В пяти регионах страны, включая Башкирию, пресекли работу организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD, подозреваемых в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительной версии, компания, созданная гражданами Украины, действовала в России с 2020 года. Ее сотрудники убеждали своих клиентов в якобы успешности компании на рынке FOREX. Тем, кто соглашался инвестировать, обещали доход от 3 до 30% в месяц. Поверившие этим обещаниям граждане вносили средства на депозит, переводя деньги на сервис по покупке криптовалюты, которую затем направляли на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получили выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Всего таким образом было получено свыше 100 млн долларов США. Эти деньги, как сообщила Ирина Волк, перевели на украинские криптовалютные биржи, причастные к финансированию ВСУ.

Двух предполагаемых организаторов схемы отправили под стражу. Еще 30 человек доставили в подразделения полиции для проведения следственных действий.

Венера Хисамова