В Краснодаре будут судить приезжего за убийство и нападение на очевидца

В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть пострадавшего, а также в нападении на очевидца случившегося. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Согласно версии следствия, в январе 2024 года на территории Юбилейного микрорайона обвиняемый, ранее неоднократно судимый, во время употребления алкоголя поссорился с жителям одного из домов на этой улице, отмечают в ведомстве. Он избил его, после чего пострадавший умер в больнице спустя некоторое время.

За происходящим наблюдал случайный 23-летний прохожий, поняв, что его заметили, он убежал, но обвиняемый догнал его и начал избивать. Пострадавший получил легкий вред здоровью.

Сейчас житель Челябинской области находится под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Приезжему грозит до 15 лет лишения свободы.

Алина Зорина