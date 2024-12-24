В Ростовской области задержали обвиняемого в вымогательстве у предпринимателей

В Ростовской области задержали жителя Дагестана за вымогательство денежных средств в особо крупном размере у предпринимателей, участвующих в освоении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обвиняемый был задержан при получении от директора строительной компании 3 млн руб. Всего фигурант требовал 140 млн руб., что является 10% от стоимости контракта на реконструкцию школы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» (п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Волгодонской районный суд вынес приговор в отношении двух братьев, местных жителей. Они признаны виновными по статье об использовании рабского труда (п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ).

Ева Китаева