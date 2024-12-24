Кассация отклонила претензии к Александру Дубровскому на 45 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении требований Марины и Екатерины Рашниковых, племянниц владельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, о взыскании с сына экс-губернатора Челябинской области Александра Дубровского задолженности в размере 45 млн руб. Заявительницы просили отменить решения первой и апелляционной инстанций, которые также согласились с доводами должника и не стали включать указанную сумму в его конкурсную массу. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Долг возник, по данным истцов, в результате неосновательного обогащения, полученного Александром Дубровским в результате продажи акций инвестиционной компании «Профит» на нерыночных условиях. Из-за этого наследники скончавшегося Сергея Рашникова, который изначально продал господину Дубровскому ценные бумаги, не получили часть денежных средств. По мнению заявительниц, стоимость одной акции составляла 34,4 тыс. руб. Александр Дубровский выкупил у Сергея Рашникова 3375 акций, соответственно он должен 114,7 млн руб. При расчете этой суммы на пятерых наследников, каждый из них получает 22,9 млн руб.

Александр Дубровский заявил суду, что условия сделки соответствовали воле сторон договора, а доказательств ее вреда не представлено. Кассационная инстанция согласилась с выводами должника и оставила решения судов без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александр Дубровский был признан банкротом по его собственному заявлению в ноябре 2023 года. Суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества. Александр Дубровский тогда заявил о долге в размере 274 млн руб. Сейчас среди кредиторов числятся 26 физических лиц и компаний.