«Уральские авиалинии» запускают продажу льготных билетов в Сочи для молодежи

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о начале продаж льготных билетов для молодежи в возрасте от 12 до 22 лет на зимние студенческие каникулы, в частности в Сочи. Продажа билетов будет доступна с 20 января по 16 февраля 2025 года, а приобрести их можно через официальный сайт и мобильное приложение авиакомпании до 12 января 2025 года, сообщает пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В акции участвуют 10 направлений с фиксированной стоимостью. Так, билет из Екатеринбурга в Сочи можно купить за 8 тыс. руб. Кроме того, доступны маршруты из Екатеринбурга в Москву (4 тыс. руб.), Санкт-Петербург (4,5 тыс. руб.), Красноярск (5 тыс. руб.), Иркутск (7 тыс. руб.) и Минеральные Воды (8 тыс. руб.). Авиаперевозчик также предлагает рейсы из Москвы в Омск (4,5 тыс. руб.), Барнаул (5 тыс. руб.) и Иркутск (7 тыс. руб.), а также в Сочи за 6,5 тыс. руб.

Все указанные цены действуют в одну сторону и включают все сборы, а также провоз багажа весом до 23 кг. Ранее «Уральские авиалинии» также объявили о 50% скидке на полеты для детей от 2 до 12 лет по России.

По данным опроса, проведенному среди 1,2 тыс. человек старше 18 лет, каждый восьмой россиянин намерен встретить Новый год в путешествии по стране. 37% респондентов выбрали Москву, 21% отдали предпочтение Санкт-Петербургу, а Сочи набрал 10%, что обеспечило ему третье место.

Участники исследования отметили, что основным критерием выбора места для празднования Нового года стала стоимость отдыха — на этот фактор ориентируются 65% опрошенных. Кроме традиционных направлений, таких как Москва и Санкт-Петербург, туристы также интересуются Золотым кольцом (8%), Великом Устюге и северными городами (6%), а также Байкалом и Алтаем (по 2%).

Мария Удовик