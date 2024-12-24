В семи городах Челябинской области продлили режим НМУ

В Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше, Магнитогорске и Аше на два дня продлили действие режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Данные опубликованы на сайте Челябинского гидрометцентра.

Режим НМУ продлится до 23:00 26 декабря. Ранее он действовал в течение суток с 19:00 23 декабря. В это время местные предприятия должны снизить производительность на 15-20%, поскольку в приземном слое скапливаются загрязняющие вещества.

Виталина Ярховска