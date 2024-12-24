Минприроды: собственники затонувших танкеров организуют подъем судов

Владельцы танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», потерпевших крушение в Керченском проливе, возьмут на себя ответственность за подъем и утилизацию судов. Об этом сообщает Минприроды РФ со ссылкой на главу ведомства Александра Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Господин Козлов уточнил, что юридическое подтверждение о подъеме и утилизации судна поступило от собственника танкера «Волгонефть-239». Владелец судна предложил механизм откачки оставшегося топлива. От собственника второго танкера письменное согласие на проведение работ ожидают 25 декабря.

Министр также подчеркнул, что сейчас основное внимание уделяют очистке побережья от мазута. Уборка нефтепродуктов является приоритетной задачей, поскольку при потеплении топливо может глубже проникнуть в грунты.

Для ликвидации последствий аварии в ближайшие дни доставят 350 тыс. мешков и дополнительную технику. По оценке Минприроды, объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200 тыс. тонн.

Нефтепродукты достигли побережья Анапы и Темрюкского района, где ввели режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 24 декабря, утечка мазута уже распространилась на 800 кв. км акватории Черного моря.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Нурий Бзасежев