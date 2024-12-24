В Набережных Челнах в 2024 году пересадили шесть сердец

В 2024 году в Набережных Челнах выполнили шесть трансплантаций сердец. Об этом заявил министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин.

«Могли бы вы представить несколько лет назад, что в городе Набережные Челны будут пересаживать сердце?» — рассказал глава Минздрава республики.

Марсель Миннуллин сообщил, что Татарстан является лидером среди субъектов России по трансплантационным технологиям. На базе детской республиканской клинической больницы выполнили 12 трансплантаций костного мозга и две трансплантации почек.

Диана Соловьёва