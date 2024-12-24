Югорские депутаты одобрили перезагрузку совета при главе ХМАО по развитию МСУ

Формат работы совета при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) по развитию местного самоуправления изменен с проведения заседаний не реже одного раза в полгода до постоянно действующего коллегиального органа. Соответствующий законопроект поддержали 37 депутатов окружной думы, один — не голосовал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры Губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук

Фото: Пресс-служба думы ХМАО-Югры

Изменения в региональный закон о взаимодействии органов власти ХМАО с советом муниципальных образований Югры парламентариям представил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития. Он пояснил, что в ассоциации будут образованы постоянно работающие комиссии по основным направлениям развития, в состав которых войдут главы муниципалитетов, руководители и сотрудники окружных департаментов и служб. Сами комиссии возглавят главы муниципалитетов.

Господин Кухарук подчеркнул, что работа совета будет направлена на выявление проблем в муниципалитетах и на разработку их решения. Губернатор отметил, что ассоциация станет «своего рода "внештатным" департаментом правительства Югры».

Василий Алексеев