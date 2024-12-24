Руслан Кухарук объявил о перезагрузке совета при главе ХМАО по развитию МСУ

Формат работы совета при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) по развитию местного самоуправления будет изменен с проведения заседаний не реже одного раза в полгода до постоянно действующего коллегиального органа. Об этом заявил глава региона Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития.

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Он пояснил, что в ассоциации будут образованы постоянно работающие комиссии по основным направлениям развития. «Предлагаю главам муниципальных образований кому-то возглавить такие комиссии, а кому-то наравне с руководителями и сотрудниками региональных департаментов и служб войти в их состав»,— сказал господин Кухарук.

Губернатор отметил, что работа совета будет направлена на выявление характерных для всех муниципалитетов и специфических для каждого проблем. «Так мы сможем и синхронизировать региональные и местные программы, и предложить единые стандарты развития муниципальных образований, и решать те вопросы, которые в общие стандарты не укладываются»,— пояснил он.

Руслан Кухарук подчеркнул, что с 2025 года будет запущена практика проведения выездных заседаний окружного правительства в муниципальных образованиях, чтобы его члены смогли «более глубоко вникнуть в обстановку "на местах"».

Губернатор отметил, что Совет муниципальных образований ХМАО станет «своего рода "внештатным" департаментом правительства Югры». Господин Кухарук добавил, что соответствующий законопроект рассмотрят депутаты окружной думы на заседании 24 декабря.

Василий Алексеев