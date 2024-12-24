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обновлено 15:56

Бывший мэр Среднеуральска Зашляпин подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ

Бывший мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин подозревается по ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Как «Ъ-Урал» сообщил источник, знакомый с обстоятельствами дела, он пытался дать взятку сотруднику УФСБ по Свердловской области в размере 10 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», инцидент произошел в 2021 году в одном из ресторанов города. Неустановленный сотрудник УФСБ предложил Андрею Зашляпину за деньги оказать давление на правоохранителей, которые расследовали в отношении мэра и сотрудников администрации уголовное дело. Он за вознаграждение обещал уменьшить последствия возбужденного уголовного дела.

Андрей Зашляпин предложение принял и через посредника частями передал взятку, однако всю сумму передать не сумел. В январе 2021 года он подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Вскоре, по данным «Ъ-Урал», правоохранители провели обыски в администрации города в рамках уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

В УФСБ по Свердловской области от комментариев отказались.

Напомним, в 2019 году между МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «Среднеуральское стройуправление» (руководил Андрей Зашляпин) был заключен муниципальный контракт о реконструкции очистных сооружений на 625,9 млн руб. сроком исполнения до июля 2021 года. По данным региональной прокуратуры, должностные лица МКУ «Управление ЖКХ» приняли и оплатили разработку документации подрядчику, которые были не предусмотрены сметой контракта. В связи с эти, согласно данным надзорного ведомства, Среднеуральску был причинен ущерб на 21 млн руб. По данному факту было возбуждено дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Мария Шараева

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