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Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%

По оценке ВТБ, с начала этого года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%.

Их место занимают накопительные счета, доля которых выросла за этот же период с 20,4% до 22,1%, а также вклады, рост которых – с 65,3% до 68,4%. За год остатки на накопительных счетах выросли примерно на 200 млрд рублей за счёт перетока с текущих.

Рост ключевой ставки с начала года составил 5 п.п. Беспрецедентно высокий уровень ключевой ставки позволяет банкам устанавливать привлекательные условия по накопительным продуктам, а клиентам без лишних для себя рисков фиксировать экстра ставки, постепенно переводя средства с текущих счетов на накопительные.

По прогнозам ВТБ, ключевая ставка будет сохранятся на рекордно высоком уровне. В этих условиях меняется структура рынка рублевых пассивов, и доля наличных рублей в сбережениях россиян сокращается – сейчас она опустилась до исторического минимума (порядка 15%), около 350 млрд наличных рублей «перетечет» на счета банков в этом году.

Большую часть в структуре сбережений россиян занимают именно вклады, рост ставок по которым все больше стимулирует вкладчиков размещать средства на депозитах.

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