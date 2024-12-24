В Екатеринбурге планируют перекрыть улицу Куйбышева для строительства тоннеля

Для строительства тоннеля под мостом около цирка в Екатеринбурге в 2025 году планируется на месяц-полтора перекрыть улицу Куйбышева, сообщил мэр Алексей Орлов на встрече с главными редакторами уральских СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект пешеходного моста через Исеть и тоннеля под ул. Куйбышева в Екатеринбурге

Фото: документация администрации Екатеринбурга Проект пешеходного моста через Исеть и тоннеля под ул. Куйбышева в Екатеринбурге

Фото: документация администрации Екатеринбурга

«Улицу Куйбышева придется на месяц-полтора перекрыть, потому что надо строить открытым способом. Хотели сделать проколом изначально, но у нас по сетям очень компактный город»,— пояснил он. Мэр добавил, что проект лично контролирует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории возле реки Исеть, подразумевающий организацию пешеходного моста через Исеть и тоннеля под мостом на улице Куйбышева.

Длина тоннеля для пешеходов составит 87 м, пешеходного моста — 37 м. Объекты появятся со стороны цирка на обновленной набережной Исети, в тоннель можно будет спуститься рядом с мостом.

Николай Яблонский