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В Югре начнут разработку четырех месторождений с 3 млрд тонн нефти

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) готовит предложения по лицензированию разработки четыре месторождений с запасами нефти в 3 млрд тонн, сообщил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития. Он пояснил, что к перспективным поисковым кластерам относятся Березовско-Белоярский и Кондинский в западной части Югры, Колтогорский и Восточно-Вартовский в восточной части ХМАО.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Целевой сценарий, предусмотренный проектом Энергетической стратегии России до 2050 года, реализуем при сохранении в долгосрочной перспективе доли региона в общестрановой добыче нефти на уровне 40-42%. Для этого региональная власть обязана обеспечить отрасли четкими ориентирами по воспроизводству ресурсной базы»,— сказал господин Кухарук.

Губернатор поручил департаменту недропользования и природных ресурсов подготовить концепцию развития ресурсной базы углеводородного сырья в округе до 2050 года и синхронизировать ее с федеральными документами.

По словам Руслана Кухарука, 63% доходной части бюджета ХМАО поступает от нефтяных компаний. «Экономика Югры обеспечивает более 13% доходов всего российского бюджета. Наш регион — главный нефтяной и энергетический оплот страны. Ресурсный потенциал позволит добывать нефть на территории округа еще много десятилетий, притом, что еще не все запасы разведаны»,— сказал он.

Василий Алексеев

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