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В Сочи открылся обновленный кинозал на 300 мест

В Центральном районе Сочи после ремонта начал работу обновленный кинозал городского дома культуры «Юбилейный». Зрительный зал рассчитан на 300 посадочных мест, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В рамках муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в помещении установили современное световое оборудование, заменили напольное покрытие и одежду малой сцены. На эти работы из местного бюджета направили 1,4 млн руб.

Установку новых кресел профинансировали из краевого бюджета. Средства в размере 5 млн руб. выделили согласно постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края по дополнительной помощи местным бюджетам на решение социально значимых вопросов.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте открылся детский санаторий «Жемчужина». Новый объект расположен на базе бывшего Дома ребенка на улице Вишневая, 48.

Вячеслав Рыжков

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