Мэр объяснил жалобы на питание конкуренцией среди поставщиков

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что жалобы на питание в школах начинаются сразу после проведения торгов. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Ранее в соцсетях появились фотографии «пятнистых» сосисок, которые дали детям в школе №13. Как пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова, в данном случае было нарушение в технологии варки, что и привело к такому внешнему виду продукта. Ситуацию с жалобами на питание прокомментировал и сам мэр.

«Казалось бы удивительно, но на самом деле нисколько не удивительно. Тендеры (прим.: по определению поставщиков) проводятся уже десятилетиями. Жалобы начинают поступать, когда кто-то в них проигрывает. Поэтому сейчас эту ситуацию нужно спокойно выдержать. У нас заключены двухгодичные контракты, наша задача – выйти на стабильное отношение»,— сказал мэр Артем Молчанов.

Он отметил, что на протяжении многих лет в ярославские школы поставляют продукты одни и те же поставщики, меняются только объемы. Господин Молчанов подчеркнул, что «непонятных» поставщиков нет, а ситуацию нужно держать на контроле и проводить круглые столы по данной теме.

Алла Чижова