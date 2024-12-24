Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэр объяснил жалобы на питание конкуренцией среди поставщиков

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил, что жалобы на питание в школах начинаются сразу после проведения торгов. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Ранее в соцсетях появились фотографии «пятнистых» сосисок, которые дали детям в школе №13. Как пояснила директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова, в данном случае было нарушение в технологии варки, что и привело к такому внешнему виду продукта. Ситуацию с жалобами на питание прокомментировал и сам мэр.

«Казалось бы удивительно, но на самом деле нисколько не удивительно. Тендеры (прим.: по определению поставщиков) проводятся уже десятилетиями. Жалобы начинают поступать, когда кто-то в них проигрывает. Поэтому сейчас эту ситуацию нужно спокойно выдержать. У нас заключены двухгодичные контракты, наша задача – выйти на стабильное отношение»,— сказал мэр Артем Молчанов.

Он отметил, что на протяжении многих лет в ярославские школы поставляют продукты одни и те же поставщики, меняются только объемы. Господин Молчанов подчеркнул, что «непонятных» поставщиков нет, а ситуацию нужно держать на контроле и проводить круглые столы по данной теме.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...