Роструд проверяет информацию о массовом увольнении врачей скорой помощи

В Нижнем Новгороде государственная трудовая инспекция (Роструд) начала проверку сообщений о массовом увольнении врачей скорой помощи с подстанции №3. Информация об увольнениях появилась в нижегородских СМИ. При выявлении нарушений трудового законодательства в службе скорой помощи инспекторами будут приняты необходимые меры для их устранения.

В нижегородском профсоюзе работников здравоохранения заявили, что информация о массовом увольнение медиков не соответствует действительности.

По словам руководителя профсоюзной организации Василия Приказнова, массовых обращений от сотрудников станции скорой помощи к ним в организацию не поступало. Было всего два обращения — от водителя скорой помощи и фельдшера. Они требовали получить разрешение для водителей, позволяющее работать больше, чем на одну ставку и фиксированное время на обеденный перерыв в пределах рабочей смены.

«Оба требования противоречат Трудовому кодексу и здравому смыслу. Сотрудники обкома неоднократно разъясняли им положения трудового законодательства. Но данные сотрудники не слышат приведенных аргументов и на протяжении четырех лет настойчиво жалуются в различные инстанции»,— отметил господин Приказнов.

Андрей Репин