«Башкиравтодор» не смог отменить запрет операций через спецсчет в Газпромбанке

Арбитражный суд Башкирии оставили в силе обеспечительные меры в рамках дела о банкротстве АО «Башкиравтодор», сохранив запрет на расчеты компании через специальный счет в Газпромбанке.

Как сообщал «Ъ-Уфа», с просьбой запретить операции в суд обратилось управление ФНС по Башкирии. По мнению налогового органа, из-за переводов средств по госконтрактам и подрядам на спецсчет «Башкиравтодора» у ведомства нет возможности взыскать с него задолженность, так как исполнительное производство предъявлено к основному счету компании. Непринятие мер, считают в УФНС, может привести к сокрытию активов должника и значительному ущербу кредиторам. Задолженность компании перед ФНС превышает 940 млн руб.

Не согласившись с определением, «Башкиравтодор» подал ходатайство об отмене обеспечительных мер. В судебном заседании требования компании поддержал основной акционер — министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, а также ООО «Стройдор» (один из кредиторов АО). Против удовлетворения жалобы выступили ООО «Аквамак-процессинг» и ООО «Сколхимпром».

По мнению арбитражного суда, должник не смог доказать, что запрет на расчеты в Газпромбанке содержит требования о фактическом прекращении деятельности компании. Цель обеспечительных мер, говорится в определении, — предотвратить значительный ущерб кредиторам.

Идэль Гумеров