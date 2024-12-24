Мэр Екатеринбурга Орлов прокомментировал снос высотного недостроя «Призма»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с главными редакторами уральских СМИ прокомментировал снос недостроенного небоскреба «Призма» возле железнодорожного вокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Точную сумму (на снос здания — "Ъ-Урал") еще необходимо определять. По экспертизе, начиная с пятого этажа, — это незаконное строительство. Это решение суда вступает в силу в мае 2025 года. Колоссальную работу провели, там огромное количество собственников. Основной собственник, к сожалению, скончался, но там есть наследники. Необходимо будет пройти все процедуры, когда это дойдет до судебных приставов»,— сказал Алексей Орлов.

Глава города отметил, что здание необходимо сносить, так как оно может представлять опасность. «Будем искать варианты. Это не расходы города, а людей, которые его построили. Дождемся мая, поступления материала в службу судебных приставов»,— добавил мэр.

БЦ «Призма» начали строить в 2005 году. В результате в эксплуатацию ввели только одну из трех очередей: сейчас это ТЦ «Свердловск». Вторая очередь строительства и третья (36-этажный торгово-деловой центр) достроены не были. Планировалось, что в третьей очереди будет построена открытая автостоянка. Проект торгового центра начинало ООО «ТВЦ "Европейский"» при участии инвесторов.

Напомним, в июне стало известно о смерти экс-президента корпорации «АБАК» Андрея Хорошилова, который был известен как предприниматель, связанный с проектами ТЦ «Чкаловский» и недостроем БЦ «Призма».

Мария Игнатова, Николай Яблонский