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Орлов: «Сегодня очереди для дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет нет»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отвечая на вопросы депутатов на 26 очередном заседании Екатеринбургской городской думы, заявил, что проблема обеспечения детей местами в детских садах в городе решена.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Орлова, в Екатеринбурге работают 457 детский садов. «Сегодня очереди для дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет нет, как в принципе и с нулевого возраста — ясельных групп достаточно много сделали. Тем не менее, эта работа продолжается. В следующем году будут завершены начатые в этом году работы по реконструкции детских садиков по ул. Шейкмана, ул. Мира, 38а, ул. Мира, 40а, и дальше в этом направлении работа будет продолжена»,— прокомментировал он.

Напомним, депутаты Екатеринбургской гордумы утвердили бюджет на 2025 год с дефицитом 3,2 млрд руб.

Анастасия Таначева

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