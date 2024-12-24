Слушая наше дыхание: «РТ Доктис» и Сеченовский университет проведут дистанционный мониторинг пациентов с ХОБЛ

Медтех-холдинг «РТ Доктис» (входит в группу компаний «Цифромед» — дочернюю компанию «Ростелекома») и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова начали клинические исследования методики дистанционного мониторинга пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Фото: ПАО «Ростелеком»

Современные технологии позволят врачам в режиме реального времени отслеживать состояние здоровья пациентов, корректировать лечение и своевременно оказывать необходимую помощь при обострении болезни. Партнерами проекта выступают «Ростелеком», «Цифромед» и Российский фонд прямых инвестиций.

ХОБЛ — прогрессирующее заболевание, которое приводит к снижению функции легких и затруднению дыхания. Это заболевание — одно из наиболее распространенных причин смертности взрослого населения во всем мире. Каждое обострение ХОБЛ снижает функциональные возможности легких и значительно ухудшает качество жизни пациентов. Постоянный контроль состояния и своевременная помощь — важные слагаемые лечения таких пациентов. Дистанционный мониторинг, разработанный «РТ Доктис» и Сеченовским университетом, способен стать эффективным инструментом для решения этой задачи.

Дистанционный мониторинг пациентов с ХОБЛ осуществляется с помощью платформы «Гостелемед», разработанной компанией «РТ Доктис», специальной программы, установленной на смартфон пациента, и портативного карманного устройства, объединяющего спирометр1 и пульсоксиметр2. Дважды в день пациент самостоятельно измеряет основные функциональные показатели дыхательной системы, а результаты сразу поступают в аналитический центр и личный кабинет лечащего врача. Такой подход позволяет специалистам максимально быстро и точно оценить динамику состояния пациента. При выявлении негативных изменений в показателях система автоматически создаст оперативную консультацию с врачом. В случае резкого ухудшения самочувствия пациент направляется на госпитализацию.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Сергей Авдеев, академик РАН, главный внештатный пульмонолог Минздрава России, директор Клиники пульмонологии и респираторной медицины Сеченовского Университета: «Предлагаемый подход не только повышает качество медицинского обслуживания, но и позволяет пациентам чувствовать себя более уверенно. Они активно участвуют в процессе лечения, более ответственно относятся к назначениям врача, что способствует улучшению прогноза заболевания. Мы также надеемся, что внимание к пациентам в долгосрочной перспективе поможет им скорректировать свой образ жизни».

Проект дистанционного мониторинга пациентов с ХОБЛ тесно связан с реализацией национальных проектов в области здравоохранения, направленных на улучшение качества медицинских услуг и увеличение доступности медицинской помощи, особенно для людей с хроническими заболеваниями.

Елена Мухтиярова, вице-президент — директор по развитию государственных информационных систем и сервисов в здравоохранении «Ростелекома»: «“Ростелеком” уделяет большое внимание развитию новых цифровых технологий и сервисов в разных отраслях экономики. В системе здравоохранения также возрастает потребность в умных технологиях, которые позволят сделать качественную медицинскую помощь доступной для пациентов независимо от места их проживания. Одним из примеров таких технологических решений является дистанционный мониторинг состояния здоровья, разработанный медтех-холдингом “РТ Доктис”. Эта система позволяет наблюдать за состоянием здоровья больных ХОБЛ и своевременно реагировать на ухудшение их самочувствия, предотвращая обострение заболевания. Уверена, что внедрение сервиса дистанционного мониторинга пациентов с ХОБЛ позволит повысить качество и доступность медицинской помощи для таких больных, улучшить контроль над течением заболевания и, как следствие, существенно повысить качество жизни пациентов. Внедрение дистанционных технологий также способствует снижению нагрузки на систему здравоохранения и сокращению прямых и косвенных затрат, связанных с данной патологией».

Результаты клинических испытаний могут стать базой для внедрения метода в систему обязательного медицинского страхования.

Сергей Лежнин, генеральный директор «РТ Доктис»: «Успешное завершение клинических исследований методики станет еще одним шагом на пути интеграции высоких технологий в повседневную практику врачей, поддерживая деятельность государственного здравоохранения на уровне, соответствующем современным требованиям».

1 Медицинский прибор для измерения объема воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого легкими. 2 Медицинский прибор для измерения концентрации кислорода в артериальной крови.

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