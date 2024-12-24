Сочи вошел в топ направлений для спонтанного отдыха в декабре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для спонтанного отдыха в декабре 2024 года. Курорт собрал 5% всех бронирований. В среднем путешественник остаются в городе на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,4 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Первое место забрала Москва. Столица Росси собрала 19% бронирований за 1-2 дня до начала поездки, которая в среднем длилась два дня. Средняя стоимость ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Вторую строчку рейтинга популярных направлений для спонтанного отдыха в декабре занимает Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 10% бронирований. В среднем туристы остаются в городе на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,7 тыс. руб.

В топ-10 также попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. Средняя продолжительность поездки — две ночи. Средняя стоимость ночи — 2,8 тыс. руб.

Замыкает топ-10 самых популярных направлений для спонтанного отдыха в декабре Анапа. В среднем путешественник остаются на курорте на две ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 3,1 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что Адлер стал одним из самых популярных направлений для туристов внутри России в 2024 году. В топ попали Москва, Санкт-Петербург и Казань, а также Владивосток и Новосибирск, которые разделяют пятую позицию с Адлером.

Мария Удовик