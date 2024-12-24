Для очистки Челябинска от снега закупили 70 новых тракторов

На текущей неделе все 70 тракторов, закупленных по решению губернатора Алексея Текслера, начнут убирать улицы Челябинска, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для расчистки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам, уборки скверов и парков закуплено 50 тракторов «Беларус» и 20 машин производства ЧТЗ. Вся новая техника оснащена необходимым навесным оборудованием для всесезонной работы. Также губернатор направил средства из областного бюджета на содержание тракторов.

Виталина Ярховска