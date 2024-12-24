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Минтруд Башкирии рассматривает альтернативные площадки для Центра пробации

В министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии рассматривают альтернативные варианты для размещения Центра пробации. Как сообщили "Ъ-Уфа" в пресс-службе минтруда, диалог с жителями Черниковки, несогласными с открытием учреждения внутри жилого квартала, продолжится. «Дополнительные встречи с инициативной группой (жителями микрорайона) по вопросу размещения центра назначены на ближайшие даты: 25 и 27 декабря»,— говорится в ответе минтруда на запрос «Ъ-Уфа».

Предназначенный для ресоциализации бывших осужденных Центр пробации был открыт на Кольцевой улице в Уфе 17 декабря в рамках исполнения федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Открытие центра вызвало протест местного населения, записавшего видеообращение к Владимиру Путину с просьбой перенести учреждения на новое место.

Курирующий реализацию федерального закона «О пробации» вице-премьер Башкирии Азамат Абдрахманов вчера сообщил «Ъ-Уфа» о готовности к компромиссным решениям. По его словам, ответственная за вопрос межведомственная комиссия рассматривает другие площадки для Центра пробации.

Идэль Гумеров

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